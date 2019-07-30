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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
NATO Petrol Boru hattında akaryakıt hırsızlığına suçüstü Haberi

NATO Petrol Boru hattında akaryakıt hırsızlığına suçüstü Haberi

Şahıslara suçüstü görüntüsü

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Karya Akalan Hırsız Trol 


- Tekirdağ’da NATO Petrol Boru Hattından akaryakıt hırsızlığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Tekirdağ’ın merkez İlçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Nusratfakı mahallesi mevkiinde NATO Petrol Boru Hattından akaryakıt çalmak için kazı yapan V.A. ve E.K isimli şahıslar suç aletleriyle beraber suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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