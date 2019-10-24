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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Suriye’nin kuzeyindeki durum beni umutlandırıyor”

- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Suriye’nin kuzeyindeki durum beni umutlandırıyor”

açıklamadan görüntüler

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

Güvenli Bölge Çatışma Angajman Basın Açıklaması Uluslararası 


- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD ile Türkiye’nin vardığı mutabakat sayesinde Suriye’nin kuzeyindeki şiddet ve çatışmalarda ciddi bir azalma gözlendiğini söyleyerek mevcut durumun NATO adına kendisini umutlandırdığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda bir basın açıklaması yaptı. Stoltenberg, burada yaptığı konuşmada Suriye’nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sonrasında varılan anlaşma ile ilgili “Bölgedeki şiddet ve çatışmalarla ilgili ciddi anlamda bir azalma görüyoruz. Bu durum beni umutlandırıyor. Amacımız, Suriye’deki krize tam anlamıyla bir çözüm bulmak. Bahsettiğim tam anlamıyla politik bir çözüm. Ancak durumun hala hassas olduğunu da kabul etmeliyiz. Buna rağmen bir ilerleme olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum” dedi.
Almanya’nın Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması ile ilgili teklifini de gündeme getiren Stoltenberg, kalıcı politik çözüm yönünde her türlü öneriye açık olduklarını söyledi.

"Suriye’nin kuzeydoğusu için NATO birliklerine özel bir çağrı yapılmadı. Sadece güçlü bir uluslararası siyasi angajman çağrısında bulunuldu. Alman Savunma Bakanı'nın önerisi aslında buydu" diye konuştu.
Hafta başında, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye’nin kuzeyinde uluslararası bir güvenlik bölgesi oluşturma önerisini NATO ile masaya yatırmak istediklerini açıklamıştı.
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