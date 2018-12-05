- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde

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( BRÜKSEL ) BRÜKSEL



- NATO Dışişleri Bakanlar Toplantısı ikinci gününde devam ediyor. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temsil ettiği Belçika’nın başkentindeki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 2. oturumu başladı.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Azak Denizi’ndeki gerginlik, Afganistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki güvenlik tehditleri, Batı Balkanlar gibi konuların ele alındığı toplantıda bugün Afganistan’daki "Kararlı Destek Misyonu"na ilişkin değerlendirmeler yapılacak. “Afganistan halkına yardım etmenin yanı sıra kendimize de yardım etmek için oradayız” NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açılış konuşmasında Afganistan’a dair daha önce alınan kararlar kapsamında asker gönderilmesinin sebeplerini açıklayarak, barış ve güven ortamını sağlamak için orada bulunduklarını ifade etti.

Stoltenberg, “Afganistan halkına yardım etmenin yanı sıra kendimize de yardım etmek için oradayız. Orada uluslararası terörizme karşı savaşıyoruz” dedi.

Stoltenberg, Afganistan’da durumun zor olduğunu dile getirdi.

