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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
NATO Dışişleri Bakanları Rusya gündemiyle toplandı - BRÜKSEL

NATO Dışişleri Bakanları Rusya gündemiyle toplandı - BRÜKSEL

- Toplantıdan detaylar - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşlarıyla sohbetiNATO Dışişleri Bakanları Rusya gündemiyle toplandı - Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantının gündeminde Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi'ndeki kriz ve INF konuları ön sırada yer alacak - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının açılışında ittifakın Rusya'ya yönelik çağrısını yinelediBRÜKSEL (AA) - NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, ağırlıklı olarak Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi'ndeki krizi ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) konularını görüşmek üzere iki günlük toplantı kapsamında Brüksel'de bir araya geldi.Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor. Çavuşoğlu'nun toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.Müttefikler, ilk oturumda Ukrayna ile Rusya arasındaki krizi ele alacak. Oturuma Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani de katılacak. - Rusya'ya çağrıAçılış oturumunda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını desteklemediğini ve desteklemeyeceğini vurguladı.Stoltenberg, Azak Denizi'ndeki krize ilişkin Rusya'ya yönelik çağrısını yineledi. Stoltenberg, "Rusya'ya seyrüsefer serbestisine saygı duyması ve Ukrayna'ya ait denizcileri ve gemileri en kısa sürede serbest bırakması çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.
Stoltenberg, ayrıca, NATO'nun Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini sözlerine eklediİki gün sürecek toplantının diğer gündem maddeleri arasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki güvenlik tehditleri, Batı Balkanlar ve NATO'nun Irak'ta yerel güçlere eğitim veren misyonu bulunuyor.Toplantı, yarın Afganistan'daki "Kararlı Destek Misyonu"na ilişkin bir değerlendirmenin ardından son bulacak.

Misyon Dışişleri Bakanları Toplantı Irak 

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