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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
NATO'dan Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama - BRÜKSEL Video

NATO'dan Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama - BRÜKSEL Video

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamasıNATO'dan Trump - Putin görüşmesine ilişkin açıklama - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "Bana göre diyalog zayıflığın değil, gücün göstergesidir"BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Temmuz'da Helsinki'de yapacağı görüşmeye ilişkin, "Bana göre, diyalog zayıflığın değil, gücün göstergesidir." dedi.
Stoltenberg, AB Liderler Zirvesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump - Putin görüşmesinin "tamamen NATO politikalarıyla uyumlu olduğunu" söyledi.

Yeni bir soğuk savaş istemediklerini vurgulayan Stoltenberg, "Bana göre, diyalog zayıflığın değil, gücün göstergesidir." ifadelerini kullandı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, liderlerin görüşmede ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerinin yanı sıra ulusal güvelik konularını ele alacağı belirtilmişti.

Politika Diyalog Gesi Soğuk Savaş 

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