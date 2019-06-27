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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
NATO'dan S-400 açıklaması - BRÜKSEL

NATO'dan S-400 açıklaması - BRÜKSEL

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklaması - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "(Trump - Erdoğan görüşmesi) Umarım, bu görüşmede hepimiz için zor bir konu olan S - 400 tedariki hakkında bir ilerleme sağlanabilir" - "Kapsamlı bir uzay politikasına onay verdik. Uzay, ittifakımızın savunma ve caydırıcılığı için büyük önem taşıyor"BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın G - 20 çerçevesinde bir araya geleceğini anımsatarak, "Umarım, bu görüşmede hepimiz için zor bir konu olan S - 400 tedariki hakkında bir ilerleme sağlanabilir." dedi.
Brüksel'de iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, müttefiklerin bugün Afganistan'daki gelişmeleri ele aldığını aktardı.NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun ülkedeki güvenlik güçlerini destekleyerek barış imkanı sağladığını değerlendiren Stoltenberg, "NATO'nun Afganistan'a ilişkin kararlılığı sürüyor." vurgusu yaptı.Stoltenberg, NATO'nun 2024'e kadar Afgan güvenlik güçlerine mali destek vermeye devam edeceğini ifade ederek, "Afganistan'ın uluslararası teröristler için tekrar güvenli liman olmasını engellemek için gerekli olduğu müddetçe ülkede kalmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu. - Uzay politikası onaylandıNATO'nun kendini uyarlama sürecinde bugün önemli bir adım atıldığını duyuran Stoltenberg, "Kapsamlı bir uzay politikasına onay verdik. Uzay, ittifakımızın savunma ve caydırıcılığı için büyük önem taşıyor." diye konuştu.
- S - 400 tedarikiNATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin S - 400 tedarikinin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, bu konunun Savunma Bakanları Toplantısı'nın resmi gündeminde bulunmadığını ancak, ikili görüşmelerde ele alındığını ifade etti.
Türkiye ve ABD arasında diyaloğun sürmesini memnuniyetle karşıladığının altını çizen Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın G - 20 çerçevesinde bir araya geleceğini hatırlatarak, "Umarım, bu görüşmede hepimiz için zor bir konu olan S - 400 tedariki hakkında bir ilerleme sağlanabilir." şeklinde konuştu.

Politika Güvenlik Güçleri Uluslararası Teröristler 

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