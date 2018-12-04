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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- NATO’dan Rusya’ya Çağrı: “Ukrayna Limanlarına Engelsiz Erişime İzin Verin” - “Dört Yıl Önce, Rusya Yasadışı Olarak Kırım'ı İlhak Etti. Rusya Şuan İse Nüfuzunu Genişletmek Ve Azak Denizi'ni Kontrol Etmek İçin Kırım'ı Kullanmaya Çalış...

- NATO’dan Rusya’ya Çağrı: “Ukrayna Limanlarına Engelsiz Erişime İzin Verin” - “Dört Yıl Önce, Rusya Yasadışı Olarak Kırım'ı İlhak Etti. Rusya Şuan İse Nüfuzunu Genişletmek Ve Azak Denizi'ni Kontrol Etmek İçin Kırım'ı Kullanmaya Çalış...

basın toplantısı

( BRÜKSEL ) - NATO’dan Rusya’ya çağrı: “Ukrayna limanlarına engelsiz erişime izin verin”- “Dört yıl önce, Rusya yasadışı olarak Kırım'ı ilhak etti. Rusya şuan ise nüfuzunu genişletmek ve Azak Denizi'ni kontrol etmek için Kırım'ı kullanmaya çalışıyor” BRÜKSEL

Taahhüt Basın Toplantısı Askeri Güç Toplantı Irak 


- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna limanlarına engelsiz erişime izin vermesi için Rusya’ya çağrıda bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.
NATO Dışişleri Bakanlarının Ukrayna ve Gürcistan Dışişleri Bakanları ile görüştüğünü söyleyen Stoltenberg, “Rusya’nın Gürcistan’ın ve Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri de dahil Karadeniz Bölgesi’nde güvenlik durumunu ele aldık. Dört yıl önce, Rusya yasadışı olarak Kırım'ı ilhak etti. Rusya şuan ise nüfuzunu genişletmek ve Azak Denizi'ni kontrol etmek için Kırım'ı kullanmaya çalışıyor” dedi.
Sadece birkaç gün önce, Ukrayna’ya ait gemilere ve deniz personeline karşı Rusya’nın askeri güç kullandığını söyleyen Stoltenberg, “Ele geçirdiği Ukrayna denizcileri ve gemilerini serbest bırakması İçin Rusya’ya çağırıda bulunuyoruz. Rusya seyrüsefer özgürlüğünü izin vermeli. Ukrayna limanlarına engelsiz erişime izin verin” dedi.
NATO müttefiklerinin Gürcistan ve Ukrayna ile olan eşsiz ortaklığına büyük değer verdiğini söyleyen Stoltenberg, “Farklı şekillerde, her biri ortak güvenliğimize katkıda bulunuyor ve NATO, her iki ülkeyle olan bağlarımızı güçlendirmeye devam etmekte kararlı” dedi.
NATO’nun Rusya'nın saldırgan eylemlerine cevap olarak, son birkaç yıldır Karadeniz Bölgesi’nde denizde, havada ve karada varlığını büyük ölçüde artırdığını ifade eden Stoltenberg, “Üç NATO üyesi olan Bulgaristan, Romanya ve Türkiye kıyı devletleridir. Dolayısıyla, Karadeniz'de çok fazla NATO üyesi var ve bölgedeki varlığımızı değerlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Stoltenberg, “Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Gürcistan'ı NATO üyeliğine hazırlamak için birlikte çalışmaya devam etmeyi taahhüt ettik. Gürcistan kaydettiği ciddi derecede ilerlemeyi dikkate alıyoruz” diye konuştu.

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