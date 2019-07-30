NATO boru hattından hırsızlık iddiası - TEKİRDAĞ Haberi
- Şüphelilerin yakalanması (jandarma kamerası)NATO boru hattından hırsızlık iddiası - NATO'ya ait petrol boru hattından hırsızlık amacıyla kazı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde NATO'ya ait petrol boru hattından hırsızlık amacıyla kazı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Nusratfakı Mahallesi'ndeki akaryakıt boru hattında bazı kişilerin keşif yaptığı bilgisi üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve asayiş ekipleri bölgeye kazı için gelecek kişileri beklemeye başladı. Ekipler bölgeye gelip kazı yapan Veysel A. (29) ve Erdinç K'yı (29) yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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