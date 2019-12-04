- NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu

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( LONDRA ) LONDRA



- Londra’da yapılan NATO liderler zirvesi sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Sayın Erdoğan ile dün akşam çok verimli görüşmeler yaptık" dedi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan NATO liderler zirvesi sona erdi. Zirve sonrası basının karşısına çıkan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirve hakkında açıklamalarda bulundu. Sözlerine NATO’nun 70. yılına atıf yaparak başlayan Stoltenberg, “Güvenlik ve savunmamızı borçlu olduğumuz NATO konuşup, karar alıp uygulayabildiğimiz tek platform olarak Avrupa ve Amerika kıtalarını birleştirmeye devam ediyor” dedi.

Gün boyu süren ve NATO üyesi 29 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren zirvede ele alınan başlıca konulara da değinen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun savunma bütçesinin arttırılmasının kararlaştırıldığını, Avrupa ve Kanada’nın katkılarıyla 130 milyar dolar eklendiğini, gelecek yıllarda bu bütçenin 400 milyar doları aşmasının hedeflendiğini söyledi.



Gazetecilerin gündeminde Türkiye vardı Basın toplantısına katılarak soru yönelten gazetecilerin büyük bir bölümü Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen görüşmeleri gündeme taşıdı. İlk olarak Baltık Savunma Planı’na destek verip vermediğinin sorulması üzerine NATO Genel Sekreteri, “Sayın Erdoğan ile dün akşam çok verimli görüşmeler yaptık. Bugün de tüm üyeler revize edilmiş Baltık Savunma Planına desteklerini verdiler. Farklı ağızlardan yapılan açıklamaları yorumlamak benim işim değil. Ancak 5. maddenin herkes için geçerli olduğunu unutmayalım” dedi.

Terörle mücadele de NATO’nun Türkiye’yi daha fazla destekleyeceğini ima eden Stoltenberg, "Tüm müttefiklerimiz 5'inci maddeye olan bağlılıklarını yineledi. Bizim amacımız savaşmak değil, savaşları engellemektir. Bir müttefike saldırıldığında cevap verilecektir. 5'inci maddede bütün müttefiklerimizin anlaştığı üzerinde karar aldığını söyleyebilirim" dedi.

Bir soru üzerine YPG hakkında konuşan Stoltenberg, “YPG konusunda NATO üyeleri arasında görüş farklılıkları var ancak bu konu burada doğrudan görüşülmedi. NATO üyeleri bu konuyu kendi aralarında görüşecekler” demekle yetindi. Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı S 400 alımı için ise ‘Türkiye’nin kendi egemen bir kararıdır. Ancak bu silahlar asla NATO savunma sistemine entegre olamaz” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, “Zirvede ele alınan diğer konular hakkında da bilgiler veren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO liderler zirvesinde ayrıca terörle mücadelede ve DEAŞ’a karşı, Irak misyonu ve Afganistan misyonlarımıza da liderler sahip çıktı, hibrit tehditler, silahsızlanma fikirleri, Rusya ilişkiler, savunma gücümüzün arttırılması konuları ve NATO tarihinde ilk kez Çin’in yükselişi de ele alındı. Bizim güvenliğimize olan etkileri görüşüldü. Çin’in silahsızlanma konusundaki çabalara katılması için cesaretlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Uzay 5. Operasyon alanı olarak tanımlandı” dedi.

Stoltenberg, “Rusya’yla ilgili önemli görüşmeler yapıldı. Güçlü bir caydırma ve savunma için çalışmaların arttırılmasına Rusya'yla iletişim kanallarının açık kalınmasına karar verildi" şeklinde konuştu.

Stoltenberg konuşmasının sonunda İngiltere’ye ev sahipliği için özellikle teşekkür etti ve NATO Liderler zirvesinin 2021 yılında yapılacağını belirtti.





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