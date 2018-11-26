- NASA'nın Uzay Aracı Insight Mars'a İndi - Insight, Kızıl Gezegen'den Çektiği İlk Fotoğrafı Gönderdi

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(WASHINGTON) - NASA'nın uzay aracı InSight Mars'a indi- InSight, Kızıl Gezegen'den çektiği ilk fotoğrafı gönderdi WASHINGTON



- Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA’nın Mars keşif aracı InSight, Kızıl Gezegen'e ulaştı. InSight, Mars'ta çektiği ilk fotoğrafı NASA'ya gönderdi. NASA'nın uzay aracı InSight, 6 ay süren uzay yolculuğunun ardından Kızıl Gezegen'in atmosferine girerek iniş yaptı. Uzay aracı TSİ 22.50 sularında planlandığı gibi gezegene ulaştı. NASA çalışanları, uzay aracının Mars’a inişini birbirlerine sarılarak kutladı. InSight'ın diğer uzay araçlarının aksine sondaj yoluyla Mars'ın yer altı yapısı hakkında elde ettiği bilgileri Dünya'ya iletmesi bekleniyor.

