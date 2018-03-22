Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Narlıdere Metrosu için son adım

Narlıdere Metrosu için son adım

-F.Altay-Narlıdere metro hattı yapımı 1. aşama ihalesi arşiv HD görüntüleri

Uzunlu Misyon 

--İzmir metrosu HD görüntüleri

( İZMİR -HD) İZMİR

- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının yapımı için başlattığı ihale sürecinin ikinci aşamasını 30 Mart'ta gerçekleştirecek. 2. aşama ihalede, 9'u yabancı toplam 25 firmanın yer aldığı 14 şirket ya da konsorsiyum mali tekliflerini sunacak. 7,2 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyondan oluşacak Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile kredi sözleşme imzalayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapım ihalesi için başlattığı süreci son aşamaya taşıdı. İlk aşaması 9 Ocak 2018 günü yapılan ve çoğu konsorsiyum 15 oluşumun teknik tekliflerini sunduğu ihalede sıra ikinci aşamaya geldi. Sunulan teknik tekliflerin ihale komisyonu tarafından değerlendirilmesinin ardından, bu aşamada mali teklif sunacak firmalar belirlendi. 30 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2. aşama ihalede, 9'u yabancı toplam 25 firmanın yer aldığı 14 şirket ya da konsorsiyum mali tekliflerini sunacak.
İlgili Foto Galeriler
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı