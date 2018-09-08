Narkotimlerden gerçeğini aratmayan tatbikat - BOLU İzle
- Ekiplerin uzun ve kısa namlulu silahlarla atışı - Pusuya düşen araçtan kurtulma bölümü - Vali Aydın Baruş'un eğitim alanında inceleme yapması - DetaylarNarkotimlerden gerçeğini aratmayan tatbikat - Bolu Dağı'ndaki eğitim alanında 7 ilden gelen Narkotim ekipleri tatbikat gerçekleştirdi - Seyir halindeyken pusuya düşürülen ekibin açılan ateşe karşılık vererek pusudan kurtulması ve saldırganları etkisiz hale getirmesiBOLU (AA) - Narkotik Suçlarla Mücadele Timleri tarafından Bolu Dağı'nda gerçekleştirilen tatbikat nefes kesti.Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Bolu Dağı'nda il emniyet müdürlüğüne ait eğitim alanında Ankara, İstanbul, Bolu , Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Çankırı'dan gelen 40 kişilik ekibe, her türlü tehdide karşı yürütülen operasyonlarda görevlerini en iyi şekilde yapmaları ve uyuşturucu kaçakçılarına geçit vermemeleri için teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimin son gününde ekipler tarafından atış alanında sağanak altında eğitim tatbikatı gerçekleştirildi. Uzun ve kısa namlulu silahlarla atışların da yapıldığı tatbikatta, seyir halindeyken pusuya düşürülen ekibin açılan ateşe karşılık vermesi ve pusundan kurtularak, saldırganları etkisiz hale getirilmesi canlandırıldı.Narkotimlerin nefes kesen tatbikatını Bolu Valisi Aydın Baruş ile İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da izledi.Vali Baruş, daha sonra eğitim alnında incelemelerde bulunarak, alan hakkında Erdoğan'dan bilgi aldı.