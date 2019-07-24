Narkotikten sokak satıcılarına geçit yok İzle

-ele geçirilenlerin fotoğrafı



( ESKİŞEHİR )- Gerçekleşen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi- Polis ekipleri 16 şüpheli hakkında işlem yaptı ESKİŞEHİR



- Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan planlı operasyonda 16 şahıs yakalandı. Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde sokak satıcılarına yönelik başlatılan planlı operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca operasyon anında 1 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 2 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem başlatıldı. Operasyon öncesi de uyuşturucu madde kullanıcısı 9 şahsa yasal işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünce, gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla yapılan eş zamanlı tüm planlı operasyonda; 17,74 gram metamfetamin, 5,37 gram esrar skunk, 2,51 gram esrar, 3 adet sentetik ecza uyuşturucu maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet kuru sıkı fişek, 35 adet MKE 9 milimetre fişek, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kıyma aparatı olarak kullanılan öğütücü, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şahıs, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayı'na sevk edildi.

