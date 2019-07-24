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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Narkotikten sokak satıcılarına geçit yok İzle

Narkotikten sokak satıcılarına geçit yok İzle

Şüpheli 4 şahsın adliyeye çıkarılması

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Kurusıkı Tabanca 

-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( ESKİŞEHİR )- Gerçekleşen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi- Polis ekipleri 16 şüpheli hakkında işlem yaptı ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan planlı operasyonda 16 şahıs yakalandı. Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde sokak satıcılarına yönelik başlatılan planlı operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca operasyon anında 1 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 2 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem başlatıldı. Operasyon öncesi de uyuşturucu madde kullanıcısı 9 şahsa yasal işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünce, gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla yapılan eş zamanlı tüm planlı operasyonda; 17,74 gram metamfetamin, 5,37 gram esrar skunk, 2,51 gram esrar, 3 adet sentetik ecza uyuşturucu maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet kuru sıkı fişek, 35 adet MKE 9 milimetre fişek, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kıyma aparatı olarak kullanılan öğütücü, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şahıs, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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