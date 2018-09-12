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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Narkotik ve huzur uygulaması - DİYARBAKIR İzle

Narkotik ve huzur uygulaması - DİYARBAKIR İzle

- Ekiplerin okul çevresinde ve bir metruk binada narkotik köpeği ile arama yapması - Ekiplerin Diyarbakır - Şanlıurfa karayolundaki kontrol noktasında araçlarda arama yapması - Jandarmanın "takbul" gözlüğü ile plaka ve kimlik sorgulaması Diyarbakır 'da narkotik ve huzur uygulaması - Uygulamada bazı suçlardan aranan 29 kişi yakalandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da narkotik ve huzur uygulamasında bazı suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında, çocukların suça sürüklenmelerinin önlenmesi amacıyla "Narkotik Ağırlıklı Güven - Huzur Uygulaması"nın icra edildiği bildirildi.
Uygulamada, uyuşturucu satanların, çocuk istismarcılarının ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla okul, yurt, kurs binaları ve çevrelerinde, metruk binalarda, kafe, internet kafe ve diğer umuma açık yerlerde jandarma personelince arama yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:"Uygulamada 164'ü okul ve çevresi olmak 277 umuma açık yer ve metruk bina kontrol edildi. 6 bin 297 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan kaydı bulunan 29 kişi yakalanarak adli ve idari işlemleri tamamlandı. Yapılan kontrollerde 10 gram esrar ile 275 paket kaçak sigara ele geçirildi."Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması kapsamında yürütülen çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Uyuşturucu Narkotik İnternet Kafe Kontrol Noktası Kaçak Sigara 

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