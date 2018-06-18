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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Narkotik polislerinden uyuşturucu baskını

Narkotik polislerinden uyuşturucu baskını

Evden mahallede çekilmiş polislerin bekleme anı

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-Polis aracı akrep genel bekleme detayları
-Mahallenin polislerle kapalı hali

( MARDİN )- Kızıltepe’de uyuşturucu tacirlerine baskın MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bugün akşam saatlerinde Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla başlatılan operasyon ile uyuşturucu tacirleri göz altına alındı. Operasyonda mahalle giriş ve çıkışları kontrol altına alınarak evin her yani arandı çok sayıda uyuşturucu madde elegeçirildi. Edinilen bilgilere göre Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Duynasır Mahallesi 573 numaralı sokakta bir eve baskın düzenlendi.
Narkotik köpekleri ile evin her yerini arayan polisler çok sayıda uyuşturucu madde ve paketlemede kullanılan jelatini ele geçirdi. Operasyonda eve yapılan baskında İ.D. ve F.K. isimli iki şahıs uyuşturucu madde ticareti kapsamında gözaltına alınırken 40 fişek satışa hazır halde paketlenmiş toplam daralı ağırlığı 34.26 gram toz esrar, 5 paket halinde toplam daralı ağırlığı 372.62 gram gelen toz esrar maddesi, 49 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan jelatin paketi ele geçirildiği öğrenildi.
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