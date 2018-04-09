Narkotik polisleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor



- İzmir'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gece gündüz demeden operasyonlarını sürdürüyor. Narkotik polislerinin yaklaşık 2 hafta içerisinde yaptığı operasyonlar sonucunda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 48 şüpheliyi de yakaladı. Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi, kalıcı sonuçların alınması, terör örgütü bağlantılı işlenen uyuşturucu faaliyetlerin ve bu yolla elde ettikleri gelirin önlenmesine ve torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda Narkotik polisleri, balıkçı barınağındaki tekneklerde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine, Narkotik polisleri balıkçı barınağındaki tekneyi teknik ve fiziki takibe aldı. Kısa bir süre içerisinde harekete geçen Narkotik polisleri, balıkçı barınağındaki tekneye operayon yaptı. Operasyon sonucunda, A.A.(42) isimli şahıs kullanmış olduğu tekne içerisinde O.K.(41) isimli şahsa, satışa hazır hale getirilmiş şeffaf poşet içerisinde uyuşturucu madde verdiği esnada, İ.Ö.(59) isimli şahıs ise kullanmış olduğu teknede yakalandı. Narkotik Dedektör Köpeği Julien, her iki tekneye tepki vermesi üzerine teknelerde ve İ.Ö.(59) şahısın adresinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş paketler ve poşetler içerisinde esrar maddesi el geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden O.K.(41) isimli şahıs serbest bırakılırken, A.A.(42) ve İ.Ö.(59) isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir'in 10 ilçesinde operasyon Öte yandan, Narkotik polislerinin yaklaşık 2 hafta içerisinde gece gündüz demeden kentin giriş ve çıkışlarında yaptığı uygulamalar ve İzmir'in 10 ilçesinde bulunan çok sayıda adrese yaptığı operasyonda, 98 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş poşetler ile meşe tabir edilen kilitli poşet ve kağıtlar içerisinde; 4.900 gr. esrar, 620 gr. sentetik kannabinoid (bonzai), 550 gr. metamfetamin, 120 gr. kokain, 30 gr. eroin, 587 adet sentetik ecza, 10 adet ecstasy hap, 50 adet kenevir bitkisi, 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 36 adet tüfek fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 44.834 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden, 17’si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 48 şüpheli şahıs ise tutuklandı.

