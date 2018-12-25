Narkotik polisleri uyuşturucu satan ve alan kişileri 24 saat geçmeden yakaladı

-uyuşturucu almaya gelen çocuklar

-uyuşturucu ticaretinin yapılması

-çocukların olay yerinden ayrılması



( ŞIRNAK )- Narkotik ekiplerinin büyük başarısı ŞIRNAK



- Şırnak’ın Cizre ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve görüntüleri sosyal medyada çıkan üç kişi Narkotik Polisleri tarafından 24 saat geçmeden yakalandı. Cizre’de Şah Mahallesi Özden Sokak’ta Uyuşturucu ticareti yapan ve görüntüleri sosyal medyada çıkan üç kişi Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği Ekiplerinin yapmış olduğu titiz çalışması sonucu yakalandı. Şah Mahallesi Özden Sokakta bulunan bir apartman girişinde yaşanan olayda yaşları küçük olan üç kişi arasında uyuşturucu ticareti yapıldı. Güvenlik Kameralarının saniye saniye kaydettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile birlikte harekete geçen Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği Ekipleri yapmış olduğu geniş çaplı titiz çalışmada uyuşturucu satan ve alan üç kişiyi 24 saat geçmeden yakalamayı başardı. Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliğinde ifadeleri alınan ve yaşları küçük olan üç kişi sevk edildikleri adli mercilerce haklarında yasal işlem yapıldı.

