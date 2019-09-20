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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

Polis ekiplerinin emniyetten hareket etmesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Harekete Geç Şafak Vakti Uyuşturucu Baskını 

-Polisin baskın yapılan evlere girmesi
-Narkotik köpeği Jibbyile aramalar yapılması
-Ele geçirilen eroinden görüntü
-Gözaltına alınan şahısların adliyeye çıkarılması

( DENİZLİ )- 4 aylık takip sonrası 28 ekiple 6 adrese uyuşturucu baskını düzenlendi- Operasyonda eroin, esrar ve uyuşturucu haplar yakalandı DENİZLİ

- Denizli’de narkotik ekipleri 4 aylık takip sonrası gerçekleştirdiği operasyonda 6 farklı adrese baskın düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Operasyon, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. 28 ekibin görev aldığı operasyona Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri de destek verdi. 4 aylık takip sonrası dün şafak vakti harekete geçen ekipler önceden belirlenen 6 farklı adrese baskınlar düzenledi.
Baskın yapılan adreslerde 6 kişi gözaltına alınırken, operasyonda ‘Jibby’ isimli narkotik köpeği de kullanıldı. Baskınlarda yapılan aramalarda satışa hazır 9 paket halinde 10 gram eroin, 5 paket halinde 11 gram esrar, 14 adet ecstasy ve 1 adet lyrica hap ele geçirildi.‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Operasyon kapsamında ayıca halen cezaevinde bulunan 1 şebeke üyesi de soruşturmaya dahil edildi.
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