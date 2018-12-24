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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Narkotik polisinden Sırbistan-Bulgaristan sınırda operasyon - İSTANBUL

Narkotik polisinden Sırbistan-Bulgaristan sınırda operasyon - İSTANBUL

- Operasyonda ele geçirlen malzemelerden görüntülerNarkotik polisinden Sırbistan - Bulgaristan sınırda operasyon - İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sırbistan - Bulgaristan sınırında yapılan operasyonda 500 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sırbistan - Bulgaristan sınırında yapılan operasyonda Türkiye'ye gönderileceği belirlenen 500 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında yapılan fiziki ve teknik takip sonucu, ev aksesuarları arasında zulalanmış şekilde uyuşturucu madde bulunan tırın Hollanda'dan yola çıkarak Bulgaristan ve Sırbistan sınırına gittiğini belirledi.Tırdaki uyuşturucu maddenin başka araçlara dağıtarak Türkiye'ye gönderileceği bilgisine ulaşan ekipler, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İstanbul 'dan hareket ederek Sırbistan ve Bulgaristan sınırına gitti.Narkotik ekiplerinin, burada Sırp ve Bulgar polisiyle ortak düzenlediği operasyonda bir şüpheli yakalanırken, 500 bin adet extacy hap ele geçirildi. İstanbul narkotik ekiplerince yapılan operasyonun, Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk operasyon olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

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