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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Narkotik polisinden operasyon: 7 gözaltı Haberi

Narkotik polisinden operasyon: 7 gözaltı Haberi

şahısların adliyeye sevk edilmesi

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Narkotik Metamfetamin 

-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adli makamlara sevk edildi. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullandıkları yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin ifadelerine başvuran ekipler, ifadelerden yola çıkarak uyuşturucu satışı yapan şahıslara ulaştı. Şahısları bir süre takibe alan ekipler, S.C.Y, A.A. ve M.K. isimli 3 şahsı yaptıkları baskınla gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda 125 gram esrar, 100 gram bonzai, 30 gram metamfetamin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. İlk işlemleri için emniyete götürülen şahıslar buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan S.C.Y. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K.’nin işlemleri devam ediyor.
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