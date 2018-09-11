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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Narkotik polisinden okulların açılması öncesi sokak satıcılarına operasyon İzle

Narkotik polisinden okulların açılması öncesi sokak satıcılarına operasyon İzle

Narkotik köpeği Oscar’ın evde araması

Polis Aracı Hastane Uyuşturucu Akalan Şafak Vakti 

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
-Şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkartılarak polis aracına alınması
-Polis aracının hastaneden çıkışı
-Ele geçirilen uyuşturucu malzemelerden fotoğraf

( KONYA ) KONYA

- Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı 6 aylık takibin ardından okulların açılması öncesi belirlenen sokak satıcılarının evlerine şafak vakti baskın yapıldı. 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu hap, esrar, eroin ve hassas teraziler ele geçirildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 ay önce zehir tacirleri torbacı olarak bilinen kişileri takibe aldı. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde 12 farklı adrese şafak vakti baskın yapıldı. Operasyonda, Meram ilçesinde Gökay B’nin (38) evinde odada kurutulan 500 gram esrar ele geçirildi. Evde ayrıca satışa hazır halde eroin, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında Narkotik köpeği Oscar da evlerde arama yaptı. Sokak satıcıları H.K, İ.B, H.Ş, M.K, H.K, R.D, A.G, M.S.K, A.Ş. ve S.F.Ü. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Baskın yapılarak arama yapılan evlerde 63 parça halinde 33 gram eroin, 40 ecstasy hap, 500 gram esrar, çeşitli haplar, hassas terazi ile 4 av tüfeği ele geçirildi. Öte yandan, 6 aylık takip sürecinde ayrıca 5 şüphelinin daha yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. (İY-FM-
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