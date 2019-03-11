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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Narkotik operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı tutuklandı

- Narkotik operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı tutuklandı

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( BURSA ) BURSA

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Irak 


- Bursa narkotik polisi tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şahıstan 6’sı tutuklandı. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik düzenledikleri operasyonda, 11’i uyuşturucu madde kullanıcısı, 10’u ise madde ticareti yapan 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11’i hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli işlemler yapıldıktan sonra şahıslar serbest bırakılırken 10 şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan, Ş.G, K.A, A.A, Ö.A, M.D.S. ve O.D. tutuklanırken, S.Ç, C.K, U.O. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DE-
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