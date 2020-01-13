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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Narkotik operasyonunda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik operasyonunda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Narkotik Operasyonu Harekete Geç 

-ele geçirilen uyuşturucular

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 4 şüphelinin ise sorgusu sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu madde satan 11 şüpheliyi tespit etti. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, A.D., Ö.S., H.Y., Ç.K. S.P., S.D., B.T., M.G., K.Ö., S.T.A. ve Ö.F.S. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 2 kilogram metamfetamin, 75 gram bonzai, bir miktar esrar ve ecstasy tablet ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 11 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette yapılan işlemlerin ardından A.D., Ö.S., H.Y., Ç.K. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.G., K.Ö., S.T.A., Ö.F.S.'nin sorgusuna devam edilirken S.P., S.D. ve B.T. adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (FÇ-MŞ)
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