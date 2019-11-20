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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Narkotik köpeği uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu

Narkotik köpeği uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu

polis köpeğinin uyuşturucuyu bulması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

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- Gaziantep polisi şüphe üzerine durdurduğu araçta narkotik köpeğinin yardımıyla uyuşturucu madde ele geçirdi. Güneykent mahallesinde Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan İki şahıstan 1.80 gram esrar maddesi, 0.80 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet ecstasy hap ile Narkotik köpeğinin araçta tepki vermesi üzerine yapılan aramada 10.20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. (LO-SD-
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