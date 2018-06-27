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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Narkotik köpeği tepki verdi, zulalardan esrar çıktı

Narkotik köpeği tepki verdi, zulalardan esrar çıktı

Oscar’ın araçta araması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Harekete Geç Kontrol Noktası 

-Oscar’ın araçta araması sonrası madde bulması

( KONYA ) KONYA

- Konya’da uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisinin ardından polisin takip ettiği otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada 15 parça halinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliğine bağlı ekipler, kent merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönündeki ihbarla harekete geçti. Uyuşturucu maddenin bir araçla Hatay’dan çıkarılacağı bilgisini alan ekipler, belirlenen otomobili Konya Adana Karayolu üzerinde kontrol noktasında durdurdu. İçerisinde aile gibi görünen Suriye uyruklu erkek, kadınlar ve çocukların da bulunduğu otomobilde narkotik köpeği "Oscar" ile birlikte arama yapıldı. Oscar'ın otomobilin değişik yerlerinde tepki vermesi üzerine derinleştirilen aramada, aracın farklı bölmelerine zulalanmış 15 parça halinde 2 kilo 500 gram esrar, 3 adet captagon ve 2 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunanlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürürken, soruşturma başlatıldı.
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