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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Narkotik köpeği Rüzgar zulalanmış uyuşturucuları buldu: 3 gözaltı İzle

Narkotik köpeği Rüzgar zulalanmış uyuşturucuları buldu: 3 gözaltı İzle

NARKOTİK KÖPEĞİ RÜZGAR'IN UYUŞTURUCUYU BULMASI

Uyuşturucu Bonzai Narkotik Ormanlı Irak 

-ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN FOTOĞRAFLARI

( SAKARYA )- Jandarma ekipleri 5 kilogram 258 gram kubar esrar ele geçirdi SAKARYA

- Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Akyazı ilçesinde yaptıkları operasyonda 5 kilogram 258 gram kubar esrar ele geçirdi. Gerçekleşen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Altındere Mahallesinde narkotik köpeği rüzgarın araması ve bulmasıyla ormanlık alana gömülmüş iki ayrı bidon içerisinde 4 kilogram 700 gram kubar esrar ele geçirdi. Buldukları uyuşturucunun kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlatan ekipler, yapılan takip sonucu 20 gün sonra dört ev bir iş yeri olmak üzere toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada zulalanmış uyuşturucuları narkotik köpeği rüzgar buldu. Yapılan baskında toplamda 5 kilogram 258 gram kubar esrar, 160 gram kenevir tohumu, 73 gram bonzai yapımında kullanılan madde, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 5 bin 550 TL nakit para ele geçirdi. E.G., C.Y, A.K., ve B.K., isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden E.G., C.Y ve A.K.’nın işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, B.K., isimli şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
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