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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Narkotik köpeği Rona zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu

Narkotik köpeği Rona zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu

Şahıs araçlarında arama yapılması

( BURSA )- Narkotik polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor BURSA

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Gizli Bölme Metamfetamin 


- Bursa narkotik şube polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Araçların gizli bölmelerine saklanan yüksek miktarda uyuşturucu narkotik köpeği Rona tarafından bulundu. Bursa Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında şehrin her bölgesinde operasyon yapmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyona narkotik köpeği Rona da katılırken operasyonda N.Y, F.Ö.U, Ö.C ve E.T isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 180 gram metamfetamin, 100 gram esrar, 10 gram kannabinoid, bir afet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda gizli bölmelere saklanan uyuşturucu maddeler narkotik polisi Rona'nın aramaları neticesinde bulundu. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
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