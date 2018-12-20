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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Narkotik köpeği 'Odin' öğrencilerin ilgi odağı oldu - ERZİNCAN

Narkotik köpeği 'Odin' öğrencilerin ilgi odağı oldu - ERZİNCAN

Narkotik köpeği "Odin" öğrencilerin ilgi odağı oldu - ERZİNCAN - Narkotik köpeği "Odin" öğrencilerin ilgi odağı oldu - Öğrencilerin Narkotik köpeği "Odin"i telefonların kamerası ile çekim yapması - Narkotik köpeği "Odin" yaptığı çalışmalarla ilgili görüntülerin izlenmesiNarkotik köpeği "Odin" öğrencilerin ilgi odağı olduERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da, narkotik dedektör köpeği "Odin" öğrencilerin ilgi odağı oldu. Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan "Belçika kurdu" cinsi narkotik dedektör köpeği "Odin", Erzincan Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören öğrencilere tanıtıldı.Odin'in eğitmeni polis memuru Muhammet Oğuz Alan, öğrencilere Odin'in bir gününü anlatırken, sahadaki başarılı çalışmalarının görüntülerini paylaştı.Aileleriyle BİLSEM'de düzenlenen programa katılan öğrenciler, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alarak, polis köpeği Odin ile oynadılar.Öğrenciler, Odin'i bol bol cep telefonlarına kaydettiler.Odin, Erzincan 'da bir süre önce durdurulan tırda yakalanan 1 ton 271 kilogram eroinin ele geçirilmesinde büyük katkı sağlamış, yakalanan uyuşturucu, Cumhuriyet tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olarak tarihe geçmişti.

Uyuşturucu Polis Köpeği Polis Memuru Narkotik Öğrenciler 

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