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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Narkotik köpeği Eko bingo yaptı İzle

Narkotik köpeği Eko bingo yaptı İzle

Narkotik köpeğinin yatağının altında uyuşturucuyu bulması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde At Çiftliği Polis Ekipleri Uyuşturucu Baskını 

-Bulunan uyuşturucunun fotoğrafı

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'de aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri bir eve uyuşturucu baskını yaptı. Baskında narkotik köpeği Eko, uyuşturucu maddeyi saklandığı yatağın altında bularak bingo yaptı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasında Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesinde bulunan bir at çiftliğine narkotik polisleri baskın yaptı. Operasyonda narkotik köpeği Eko, uyuşturucu maddeyi saklandığı yatağın altında buldu. Yapılan araştırmada yaklaşık 50 gram bonzai maddesi ele geçirildi, olayla ilgili F.İ. adlı şahıs gözaltına alındı.
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