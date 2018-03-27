Narkotik ekiplerinden zehir tacirlerine eş zamanı operasyon: 6 gözaltı

-Ev aramaları detay

-Narkotik köpeği rona arama

-Polis ekipleri detay

-Emniyetten çıkış detay

-Çıkan madde görüntüsü



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da narkotik ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 13 adrese düzenlenen operasyonda 500 gram bonzai, 25 adet extacy hap, satışa hazır bit miktar metamfetamin ve esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Koçbaşı ile kapıların kırıldığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi ve Merkez Osmangazi İlçesinde bulunan Emek mahallesinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Akşam saatlerinde yaklaşık 100 polis, önceden tespit edilen 13 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Ekipler kapıları koçbaşı ile kırarak evlere girdi. Operasyona narkotik madde arama köpeği Rona'da katıldı.

Evlerde yapılan aramalarda 500 gram bonzai, 25 adet extacy hap, satışa hazır bit miktar metamfetamin ve esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Koçbaşı ile kapıların kırıldığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

