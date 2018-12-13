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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Narkotik ekiplerinden eş zamanlı uyuşturucu operasyonu Video

Narkotik ekiplerinden eş zamanlı uyuşturucu operasyonu Video

ekipler apartmana girerken görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Akalan Trol 

-timler eve girerken görüntü
-balkonda arama yaparken görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheliler yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKO) ekipleri, kentin bazı ilçelerinde, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yakalanan zanlılar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden sonra ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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