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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Narkotik ekipleri uyuşturucu şüphelisi 6 kişiyi yakaladı Haberi

Narkotik ekipleri uyuşturucu şüphelisi 6 kişiyi yakaladı Haberi

Şüphelilerin adliyeye getirilişinden görüntüler

Uyuşturucuyla Mücadele Amfetamin Uyuşturucu Akalan Metamfetamin 

-foto

( ESKİŞEHİR )- Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi ESKİŞEHİR

- Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekiplerince, şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada ise; 8 adet ecstacy uyuşturucu hap, 2 gram skunk maddesi, 1,33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca Yakalanan 3 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçu kapsamında işlem yapılırken, 3 şüpheli şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. (MK-Y)
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