Narkotik Eğitim tırı, Tekirdağ'da

- "Hedef Olma, Hedefsiz Kalma Projesi" - Narkotik Eğitim Tırı - Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ın açıklamalarıNarkotik Eğitim tırı Tekirdağ 'da - İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan "Hedef Olma, Hedefsiz Kalma Projesi" kapsamında, vatandaşları narkotik suçlar ve madde ile mücadele konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan Narkotik Eğitim tırı Tekirdağ 'a geldiTEKİRDAĞ (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan "Hedef Olma, Hedefsiz Kalma Projesi" kapsamında, vatandaşları narkotik suçlar ve madde ile mücadele konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan Narkotik Eğitim tırı, Tekirdağ 'a geldi.Proje kapsamında kente gelen eğitim tırını, Hürriyet Mahallesindeki Okullar Bölgesinde Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Şahin Karavaş ile kurum müdürleri ve öğrenciler gezdi.Vali Ceylan ve beraberindekilere, eğitmenler tarafından, uyuşturucu maddenin zararları hakkında bilgiler verildi. Ceylan, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele konusunda Tekirdağ 'da büyük bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.
Bağımlılıktan uzak durmanın ve kurtulmanın yolunun iyi bir eğitimden geçtiğini dile getiren Vali Ceylan, "Bu illetten gençliğimizi kurtarmak için yapılaması gereken tüm tedbirleri almaya gayret gösteriyoruz. Tabii ki bunun en önemli ayaklarından birisi eğitim. Bu amaçla da bağımlılıkla mücadele Narkotik Eğitim tırımız bugün ilimizde. Eğitim tırımız hem öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amaçlı hem de velilerimize bilgi, vermek amaçlı güzel bir eğitim çalışması yapıyor. Buradaki asıl amacımız gençlerimizi bağımlılıktan uzak tutarak onların sağlıklı bir biçimde yetişmelerini ve topluma sağlıklı bir nesil olmaları için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu. Gençlerin bir anlık zevk için geleceklerini karartmamaları gerektiğine vurgu yapan Ceylan, "Gençlere tavsiyemiz kesinlikle ve kesinlikle bu tür alışkanlıklardan uzak durmaları. Bir anlık almış oldukları zevk ve mutluluğun gelecekte büyük bir felakete yol açacağını görecekler. Uyuşturucu, sigara ve teknoloji bağımlılığı gibi alışkanlıklardan uzak durabilmek için olumsuzluklardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Onların asıl hedefi dersleri ve geleceği olmalı. " ifadelerini kullandı.