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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Narkotik dedektör köpeği “Odin” çocukların ilgi odağı oldu

Narkotik dedektör köpeği “Odin” çocukların ilgi odağı oldu

Çocukların narkotik dedektör köpeği "Odin" ile buluşmasından detay

Hayvan Hakları Polis Memuru Öğretmenler Polis Ekipleri Hayvan Sevgisi 

-Çocukların köpeği sevmesinden detay
-Köpeğin çocuklar tarafından ilgi görmesinden detay

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan tırda, 1 ton 271 kilogramlık miktar ile Cumhuriyet tarihinde tek seferde en fazla eroinin yakalamasına katkı sağlayarak göz bebeği haline gelen narkotik köpeği ’Odin’, bu sefer de çocukların ilgi odağı oldu.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında 5 Aralık tarihinde Erzurum-Erzincan karayolu uygulama noktasında yürütülen denetimlerde Van’dan İstanbul’a gitmekte olan bir tır durdurulmuştu. Yapılan denetimde narkotik dedektör köpeği “Odin’in” tırın dorsesine tepki vermesi üzerine hayvan kuyruk yağlarının bulunduğu dorsede arama çalışması başlatılmıştı. Arama sonrası hayvan kuyruk yağlarının içerisine gizlenmiş vaziyette bir ton 271 kilogram eroin maddesi ele geçirilmişti. Erzincan Bilim Sanat Merkezi Müdürü Yıldız Ertunç, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden Odin’in eğitmeni polis memuru Muhammet Oğuz Alan, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı programda narkotik dedektör köpeği “Odin’in” sahada gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalar, Erzincan Bilim Sanat Merkezi’nde öğrenim gören çocuklara aktarıldı. Aileleriyle birlikte Erzincan Bilim Sanat Merkezi’nin organizasyonu ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün katkılarıyla Erzincan Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda katılım sağlayan çocuklar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sahibi olurken, narkotik dedektör köpeği “Odin” ile oynayarak eğlenceli bir gün yaşadı. Etkinlik ile aile ve çocuklara hayvan sevgisi ve hayvan haklarının öneminin anlatılmasının yanı sıra, görev köpeklerinin yetiştirilme sürecine yönelik de bilgi verildi.

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