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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Narkoterör operasyonu - DİYARBAKIR Haberi

Narkoterör operasyonu - DİYARBAKIR Haberi

- Jandarma ekiplerinin operasyonu - Hint kenevirlerinin kesilmesi ve imha edilmesi Diyarbakır 'da narkoterör operasyonu - İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarının kurutulması amacıyla Lice ilçesi kırsalında operasyon yapıldıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarının kurutulması amacıyla narkoterör operasyonu düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice kırsalında dün başlatılan, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen "Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Operasyonu"nda, yasa dışı ekimi yapılan Hint kenevirleri tespit edilerek, imha ediliyor.Operasyonda şu ana kadar yüz binlerce kök Hint keneviri tespit edilirken, kenevir sulamak amacıyla tarlalara kurulan sulama borusu ve su motoru ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.Jandarma ekiplerince kentte düzenlen son 5 operasyonda 10 milyon 899 bin 778 kök Hint keneviri ele geçirilmişti.

Jandarma Komando Lyon Terör Operasyonu Terör Örgütü 

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