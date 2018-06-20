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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Narko-sokak' uygulaması - TEKİRDAĞ İzle

'Narko-sokak' uygulaması - TEKİRDAĞ İzle

"Narko - sokak" uygulaması - TEKİRDAĞ - Metruk binalarda arama yapılması - GBT kontrolü yapılması Tekirdağ 'da "Narko - sokak" uygulaması - Kent genelinde metruk bina, park ve bahçelerde gerçekleştirilen uygulamada, 3 kişi gözaltına alındıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da metruk bina, park ve bahçelerde gerçekleştirilen "Narko - sokak" uygulamasında 3 kişi gözaltına alındı.Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen uygulama kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde farklı bölgelerde çok sayıda personelle denetim yaptı.Ekipler tarafından, uyuşturucu ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen metruk bina, park ve bahçeler arandı. Vatandaşların da şikayetlerinin dinlenildiği uygulamada, girişi kolay metruk binalarla ilgili rapor tutuldu.Uygulama kapsamında, 278 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 20 araç kontrol edildi. Uygulamada, aranan 3 kişi yakalandı.Aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayetler Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Akalan 

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