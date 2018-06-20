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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Narko Sokak' operasyonu - EDİRNE Video

'Narko Sokak' operasyonu - EDİRNE Video

"Narko Sokak" operasyonu - EDİRNE - Uygulamadan detaylar - Genel detaylar Edirne 'de "Narko Sokak" operasyonu - Uyuşturucu kullanıldığı tespit edilen metruk binalarda arama yapıldıEDİRNE (AA) - "Narko Sokak" operasyonu kapsamında Edirne 'deki metruk binalarda aramalar yapıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarının gittiği yerlerden olduğu belirlenen metruk binalarda denetim yapıldı.Polis ekipleri, narkotik köpeği ile binaların içinde ve çevresinde aramalar yaptı. Yıkıntı ve kullanılmaz durumdaki binaların çevresindeki şüphelilerin üstleri arandı ve bu kişiler hakkında sorgulama yapıldı.Aramalarda, uyuşturucu kullanıcılarının yaptığı bazı aparatlar ele geçirildi.Narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimlerine devam ediyor.

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Narkotik 

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