"Narko - Huzur" uygulaması - YALOVA - Metruk binalarda arama - Dedektör köpeğinin arama yapması - Üst araması yapılmasıYALOVA (AA) - Yalova 'da, "Narko - Huzur" denetimleri gerçekleştirildi. Kentte Yalova Emniyet Müdürlülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uygulama yapıldı.Uygulamaya 65 ekip, 195 polis ve 2 narkotik madde arama köpeği katıldı. Kent merkezi ve tüm ilçelerde yapılan uygulamada daha önceden belirlenen metruk binalar, sokak ve parklarda şüpheli şahıslarla ilgili çalışma gerçekleştirdi.Bir metruk bina yanında bulunan kişiler üzerinde arama yapan polis bir miktar uyuşturucu buldu.Şahıslardan biri gözaltına alınırken başlatılan uygulama devam ediyor.