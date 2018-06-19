Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
'Narko-Huzur' uygulaması - YALOVA

'Narko-Huzur' uygulaması - YALOVA

"Narko - Huzur" uygulaması - YALOVA - Metruk binalarda arama - Dedektör köpeğinin arama yapması - Üst araması yapılmasıYALOVA (AA) - Yalova 'da, "Narko - Huzur" denetimleri gerçekleştirildi.
Kentte Yalova Emniyet Müdürlülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uygulama yapıldı.Uygulamaya 65 ekip, 195 polis ve 2 narkotik madde arama köpeği katıldı.
Kent merkezi ve tüm ilçelerde yapılan uygulamada daha önceden belirlenen metruk binalar, sokak ve parklarda şüpheli şahıslarla ilgili çalışma gerçekleştirdi.Bir metruk bina yanında bulunan kişiler üzerinde arama yapan polis bir miktar uyuşturucu buldu.Şahıslardan biri gözaltına alınırken başlatılan uygulama devam ediyor.

Polis Uyuşturucu Narkotik 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı