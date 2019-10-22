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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Narın tanesini dökmeden yemek için yarıştılar

Narın tanesini dökmeden yemek için yarıştılar

FESTİVAL ALANINDAN GÖRÜNTÜ

Yarış Ziyaretçiler 

-YARIŞMA HAZIRLIKLARI
-YARIŞMA KURALLARININ ANLATILMASI
-YARIŞMACILARIN İŞARET VERİLMESİYLE YARIŞMAYA BAŞLAMASI
-NAR SOYARKEN VE YERKEN DETAY
-SEYİRCİ DETAYI
-BİRİNCİNİN AÇIKLANMASI
-NURHAYAT RÖP.

( ANTALYA )- Antalya Gazipaşa'da Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nin 10'uncusu düzenlendi ANTALYA

- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali kapsamında düzenlenen yarışa katılan ziyaretçiler, nar tanesini dökmeden yemek için kıyasıya yarıştı. Festival renkli görüntülere sahne oldu.Yarışmaya katılan 7 kişi başlama işaretiyle birlikte önlerinde hazır bulunan narları kesip tabak dışına dökmeden yemeye başladı.
Yarışmadan ilk saniyelerde elenenler olduğu gibi son ana kadar mücadele eden yarışmacılar da vardı.Uzun süren mücadele sonrası Nurhayat Görgülü birinci, Kamil Coşkun ikinci, Ali Kaya üçüncü oldu.Yarışmayı kazanan Nurhayat Görgülü, Ankaralı olduğunu belirterek, “Çekirdeksiz Narı ilk defa yedim, çok güzelmiş. Çok heyecanlandım. Yarışmaya iyi ki de katılmışım. Çok sevdim” dedi.
Yarışmada dereceye girenlere zeytin fidanı hediye edildi.
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