Narenciye üreticilerinden 'ilaç kalıntılı ürün' iddiasına tepki - ADANA Haberi
Narenciye üreticilerinden "ilaç kalıntılı ürün" iddiasına tepki - ADANA - Narenciye üreticilerinden "ilaç kalıntılı ürün" iddiasına tepki - Basın toplantısına katılanlardan görüntü - Narenciye ürünlerinden genel ve detay - Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru'nun açıklamalarıNarenciye üreticilerinden "ilaç kalıntılı ürün" iddiasına tepki - Adana 'daki narenciye üreticileri, "Rusya Federasyonu'ndan geri çevrilen hastalıklı ve ilaç kalıntılı ürünlerin Adana 'da pazara sürüldüğü" iddialarına tepki gösterdi - Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru: - "Ürünler, kalıntı analizleri yapılıp, hasat öncesi bahçelerde kalite kontrolü yapıldıktan sonra satın alınarak ihraç edilmektedir. Çiftçilerimiz kendi çocuğuna yedirmeyeceği hiçbir ürünü piyasada satmayacak kadar bilinçli ve inançlıdır"ADANA (AA) - Adana 'daki narenciye üreticileri, "Rusya Federasyonu'ndan geri çevrilen hastalıklı ve ilaç kalıntılı ürünlerin Adana 'da pazara sürüldüğü" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, oda binasında Seyhan, Yüreğir, Karataş ziraat odası başkanları ve Adana Turunçgil Üreticileri Birliği ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, son yıllarda narenciye ekim alanlarının arttığını ve Adana 'daki ürünlerin marka haline geldiğini söyledi.
Geçen kış aylarının bölgede ılıman geçmesiyle tüm zirai zararlıların popülasyonunda anormal artışlar olduğuna dikkati çeken Doğru, Akdeniz meyve sineği ile mücadele konusunda ise Adana lı narenciye üreticilerinin başarılı bir sınav verdiğini aktardı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptıkları görüşmelerde popülasyondaki artıştan duydukları endişeleri dile getirdiklerini hatırlatan Doğru, "Bakanımızın yakın ilgisi neticesinde bölgemizde sıkça kullanılan Akdeniz meyve sineği ile mücadele tuzaklarına verilen destek dekara 50 liradan 80 liraya çıkarılmıştır. Valimiz Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün verdiği büyük destek, tarım il ve ilçe teşkilatlarımızın yakın takibi ve çiftçimizin duyarlı davranışıyla Adana 'da eşine ilk kez rastlanacak entegre bir mücadele yapılmıştır." diye konuştu. - Haberlere tepkiDoğru, çiftçilerin ve idarecilerin dayanışmasıyla elde edilen başarıya rağmen bazı haber kanallarında yanlış ve eksik bilgiyle yapılan yayınların kendilerini üzdüğünü dile getirdi."Rusya Federasyonu'ndan geri çevrilen hastalıklı veya ilaç kalıntılı ürünlerin Adana 'da pazara sürüldüğü" yönündeki televizyon haberlerini eleştiren Doğru, şöyle devam etti:" Adana 'daki narenciye üretiminin büyük bir bölümü 'İyi Tarım Uygulaması' kapsamında yapılıyor. Ürünler, kalıntı analizleri yapılıp, hasat öncesi bahçelerde kalite kontrolü yapıldıktan sonra satın alınarak ihraç edilmektedir. Çiftçilerimiz kendi çocuğuna yedirmeyeceği hiçbir ürünü piyasada satmayacak kadar bilinçli ve inançlıdır. Narenciye ihracatçılarımız, Rusya Federasyonu tarafından uygulanan tarife dışı engellemeler ve bazı gümrüklerde analiz bahanesiyle gereğinden fazla bekletilerek bozulan narenciyelerin geri gönderildiğini doğrulamaktadır. Ancak bu durum insan sağlığına zararlı ilaç kalıntısı veya hastalık sebebi değildir. Sadece bürokratik engellemelerden ve sudan sebeplerden dolayıdır."Doğru, narenciye ve yaş meyve sebze kabul koşullarının daha ağır olduğu Avrupa Birliği ülkelerine rahatça ihraç edildiğini ve herhangi bir geri bildirimle karşılaşmadan pazara ulaştığına dikkat çekti.Narenciye ihracatının yarıya yakınının yapıldığı Rusya Federasyonu'nda uygulanan bu yavaşlatmaların piyasaya yansıdığını vurgulayan Doğru, bu durumun hasat zamanı gelmesine rağmen malını satamayan çiftçileri tedirgin ettiğini, sorunun çözümü için de yetkililerden destek beklediklerini kaydetti.