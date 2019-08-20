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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Narenciye bahçesine drone ile uyuşturucu operasyonu

Narenciye bahçesine drone ile uyuşturucu operasyonu

Bahçenin drone ile görüntüsü

Polis Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Irak 

-Bahçede ağaç aralarına ekilmiş keneviler
-Polisin bahçeye girmesi
-Kenevirleri sökmesi
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana polisi drone ile yaptığı kontrolde narenciye bahçesine ekilmiş 31 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi- Gözaltına alınan baba ve oğul adli kontrol şartıyla serbest kaldı, baba suçu evden kaçan çocuğunun üzerine attı ADANA

- Adana polisi drone ile yaptığı kontrolde narenciye bahçesine ekilmiş 31 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narenciye bahçelerine Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine, merkez Seyhan ilçesi, Hadırlı Mahallesine giden polis, drone kaldırarak bahçeleri tek tek kontrol etmeye başladı.
Yapılan kontrollerde İbrahim K.'nın kiraladığı bahçede narenciye ağaçları arasında Hint keneviri ekili olduğu tespit edildi. İbrahim K. ile oğlu Ercan K. gözaltına alındı. Polis bahçeye girerek 31 kök Hint keneviri bitkisini söküp imha etti. Ayrıca evde yapılan aramada da 16 gram esrar ele geçirildi. İbrahim K. ifadesinde kenevirleri evden kaçan oğlu Erkan K'nın ektiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca zanlı Ercan K.'nın da aynı ifadeyi verdiği belirlendi. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-
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