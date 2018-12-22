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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
NarDugan şenlikleri renkli görüntüler oluşturdu

NarDugan şenlikleri renkli görüntüler oluşturdu

ŞENLİKLERDEN GENEL, DETAY

Sirtaki Öğrenciler Yeni Yıl 

-KUMBAHÇE MAHALLE MUHTARI NİL TAŞKIRAN RÖP

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gündoğan sahilinde başlayan Nar Dugan kutlamaları Kumbahçe’de devam etti. Güzel havanın da etkisiyle etkinliğe katılım yoğun oldu. Kumbahçe Muhtarlığı ve Kumbahçe sakinleri tarafından Bodrum Belediyesinin destekleriyle Kumbahçe Meydanı’nda Nar Dugan kutlamaları gerçekleştirildi.
Eski Türk inanışına göre ışığın karanlığı yendiği ve yeni yılın ilk günü olarak kutlanan Nar Dugan kutlamaları için Kumbahçe Meydanı’nda yüzlerce kişi toplandı. Lokma, aşure, keşkek ve mandalina dağıtılan kutlamalarda halk dansları sergilendi. Kumbahçe Muhtarı Nil Taşkıran, “Mahallemizde bu sene 4’üncüsünü yapıyoruz. Mahallemizde yaşayan, bu kutlamanın devam etmesini isteyen vatandaşlar ve arkeolog Ayşe Temiz bu etkinliğin düzenlenmesinde çaba harcadılar. Bize destek oldular. Ücretsiz lokma, aşure, keşkek ve mandalina dağıtımı yaptık. Kendi yöresel oyunlarımızın yanında karşı adadan sirtaki oyunları oynandı. Bodrum Uğur Koleji öğrencileri de evrensel bir dans sergileyerek sembolik olarak güneşi uğurlayacaklar” dedi.
Etkinliğe ilginin yoğun olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Taşkıran, “Bizim lokasyon bu etkinliğe çok müsait. Allah bize bu nimeti vermiş, biz de sonuna kadar kullanmayı arzu ediyoruz. Geçen ilkbaharda burada Halikarnas Festivali düzenlemiştik. Bu yıl da bu etkinliklere devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Akşam saatlerine kadar devam eden kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.
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