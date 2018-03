- Namlular Tel Rıfat’a Çevrildi - Özgür Suriye Ordusu Askerleri Tel Rıfat’ın Sıfır Noktasında Mevzilendi - Öso Askerleri, Taciz Ateşi Açan Teröristlere Ateşle Karşılık Verdi İzle

-Mevzilenen askerler

( TEL RIFAT ) - Namlular Tel Rıfat’a çevrildi- Özgür Suriye Ordusu askerleri Tel Rıfat’ın sıfır noktasında mevzilendi- ÖSO askerleri, taciz ateşi açan teröristlere ateşle karşılık verdi TEL RIFAT



- Afrin harekatının ardından gözler Tel Rıfat’a çevrilirken, Özgür Suriye Ordusu askerleri hazırlıklarını tamamlıyor. Tel Rıfat’ın sıfır noktasında mevzilenen askerler, taciz ateşlerine ateşle karşılık veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tel Rıfat’a operasyon sinyali vermesinin ardından gözler bu bölgeye çevrildi. Özgür Suriye Ordusu askerleri de Tel Rıfat’ın sıfır noktasında hazırlıklarına başladı.

Namlularını Tel Rıfat’a çeviren Özgür Suriye Ordusu’na bağlı 23. Tümen askerleri, kentin çevresinde güvenlik önlemlerini arttırdı. O anları ise İhlas Haber Ajansı ekibi görüntüledi. Tel Rıfatlı olması sebebiyle bu operasyonun kendisi için ayrı bir önem taşıdığını belirten 23. Tümen’in sorumlusu Muhammed Ebu Samir, “Biz 23. Tümen 2. Kolordu olarak hazırız. Tel Rıfat’ta PKK\PYD’liler 250 bin kişiyi evlerinden çıkardılar. Kendileri de zeytin ağaçlarının altında yatıyor. Biz Zeytin Dalı harekatını bitirdik. İnşallah askerlerimizi, silahlarımızı Afrin’den alıp, Tel Rıfat operasyonuna hazırız. Askerlerimiz şu anda hazırlık yapıyorlar. 10 bin askerle inşallah Tel Rıfat’a gireceğiz. Tam teçhizat bekliyoruz. Tel Rıfat’ta 500 terörist olduğunu tahmin ediyoruz. Esad rejiminin askerlerinin de onlarla birlikte olduğunu biliyoruz. Siviller Tel Rıfat’tan çıkmak istiyorlar ama teröristler onlara izin vermiyor. Kalkan olarak kullanıyorlar” dedi.

Tel Rıfat’ın sıfır noktasında olduklarını ifade eden Muhammet Abu Samir, “Şu an bulunduğumuz noktaya Tel Rıfat 3 kilometre uzaklıkta. 800 metre uzağımızda terör mevzileri var. Belino köyündeler” şeklinde konuştu.

Özgür Suriye Ordusu askerleri, kendilerine taciz ateşi açan teröristlere de karşılık verdi. İhlas Haber Ajansı ekibi o anları an be an görüntüledi.