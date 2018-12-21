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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Namık Kemal’in 178. Doğum yıl dönümü

Namık Kemal’in 178. Doğum yıl dönümü

Çelenkler sunulurken

Saygı Duruşu 

-Protokol üyelerinden detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Vatan şairi Namık Kemal’in 178. Doğum yıldönümü nedeniyle Tekirdağ’da çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Barış ve Özgürlük Parkında bulunan Namık Kemal Heykelinin önünde düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, kurum müdürleri, Tekirdağ Namık Kemal Derneği üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Vatan şairi Namık Kemal’in 178. Doğum yıldönümü nedeniyle düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.
Daha sonra Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Garnizon Komutanlığının ve Tekirdağ Namık Kemal Derneğinin çelenkleri teker teker Namık Kemal’in heykeline sunuldu. Çelenk sunma töreninden sonra protokol üyeleri Namık Kemal Evini ziyaret etti. (HLD-
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