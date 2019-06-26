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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

Namaza hazırlanan yaşlı adama kapkaç şoku

Yaşlı adamdan detaylar

Geçmiş Olsun Cami Bahçesi Cep Telefonu Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Yaşlı adamın polise ifade vermesi
-Çocukların polise olayı anlatışı
-Yaşlı adamın bankta oturması
-Cami imamının yaşlı adamla birlikte cami etrafında arama çalışması
-Sabri Yılmaz röp.
-Detaylar

( ANTALYA ) -- Abdest adlıktan sonra caminin bahçesindeki bankta namazı bekleyen yaşlı adamın cep telefonunu, 20-22 yaşlarındaki bir genç elinden alarak kaçtı- Şüphelinin yakalanması için cami imamı ve mahallenin çocukları da polis ekiplerine yardımcı oldu ANTALYA

- Antalya’da abdestini aldıktan sonra cami önünde namaza hazırlanan yaşlı adamın cep telefonunu kimliği belirsiz bir kişi elinden alıp kaçtı. Olay sonrası polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlatırken, cami imamı ve mahalledeki çocuklar da kaçan şahsın eşkali için ekiplere yardımcı oldu. Olay, dün 16.40 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2349 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, namaz kılmak için Demigül Cami’ye gelen 75 yaşındaki Sabri Yılmaz, şadırvanda abdestini aldıktan sonra cami bahçesindeki bankta namaza hazırlanırken, yan tarafındaki bankta oturan 20-22 yaşları arasında bir genç yanına yaklaşarak elindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Yılmaz, genci yakalamak istese de başaramadı. Çevredeki mahalleli gençler de kaçan şüpheliyi yakalamaya çalıştı ama şahıs izini kaybetti. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yaşlı adam ve mahalledeki çocukların belirttiği eşkal doğrultusunda şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Cami imamı da Yılmaz’a geçmiş olsun dileğinde bulunup, çevrede şüpheliyi bir süre aradı. Başına gelen olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade eden Yılmaz, “Bankta oturuyordum. Abdest almıştım ve camiye girecektim. Yan tarafta bankta oturuyordu, elimden cep telefonunu alıp kaçtı” dedi.
Polisin şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. (SM-
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