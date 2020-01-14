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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Namaz kılar gibi yaptı valizi çaldı...O anlar kamerada

Namaz kılar gibi yaptı valizi çaldı...O anlar kamerada

-emniyet kamerası-

Akalan Kalaba Alabalık Harekete Geç Hırsız 

-İlk olayın görüntüleri:
-şahsın camiye girmesi
-saf tutması
-namaz kılar gibi yapması
-dua eder gibi yapması
-kalabalık dağılınca harekete geçmesi
-valizi alıp, camiden çıkması
-İkinci olayın görüntüleri:
-Şahısların otomobilden inerek, iş yerinin deposuna girmesi
-elindeki çay paketleri
-bagaja koymaları
-yarı çıplak iş yeri çalışanı
-aracın peşinden koşması
--Aktüel görüntü-
-iki olayın zanlıların adliyeye çıkarılması

( GAZİANTEP )- Yarı çıplak hırsızların peşinden koştu yetişemedi GAZİANTEP

- Gaziantep'te girdiği camide namaz kılar gibi yapıp ayakkabılığın önündeki valizi çalan şahıs, polisin çalışmasıyla yakalandı. Başka bir olayda ise bir iş yerinden hırsızlık yapan ve iş yeri çalışanını yarı çıplak vaziyette peşlerinden koşturan zanlılar polisin operasyonuyla gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir camiye ikindi vakti namaz kılma bahanesiyle giren İ.K. isimli şahıs, ayakkabılığın ön kısmındaki bir valizi görünce hemen cemaatle birlikte saf tuttu. Namaz kılar gibi yapan şahıs, cemaatin dağılmasını bekledikten sonra harekete geçerek, ayakkabılıkta bulunan valizi ve üstündeki kıyafeti alıp camiden ayrıldı.Valiz sahibinin çantayı bulamadığını söylemesi üzerine cami görevlileri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızı tespit etti. Olay yerine çağrılan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, incelediği güvenlik kameralarından şahsın eşkalini ve kimliğini belirledi. Yapılan operasyonla İ.K, yakalanarak gözaltına alındı.Yarı çıplak hırsızların peşinden koştu yetişemediÖte yandan Şehitkamil ilçesinde bulunan bir işyerinin deposunda meydana gelen olayda ise, otomobille iş yerinin önüne yanaşan M.Ö. ve U.K. isimli şahıslar, depodan çaldıkları çayları otomobilin bagaj bölümüne taşımaya başladı.
İş yeri çalışanlardan birinin sesler üzerine dışarı çıkmasının ardından hırsızlar, ellerindeki çay paketlerini de bagaja koyarak, araca bindi. Şahıslar, hızla olay yerinden ayrılırken yarı çıplak haldeki iş yeri çalışanı bir süre hırsızların peşinden koşturdu. Kılpayı hırsızları kaçıran iş yeri çalışanın polisi araması üzerine ekipler, güvenlik kameralarından aracın plakasını ve şahısları tespit etti.Şahısların adreslerine de ulaşan ekipler, operasyonla M.Ö., U.K. ve olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve ismi açıklanmayan bir kişiyi daha gözaltına aldı.Her iki hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 4 kişi, çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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