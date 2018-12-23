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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Namaz kılan vatandaşın ayakkabısını çaldı... Güvenlik kamerasından kaçamadı

Namaz kılan vatandaşın ayakkabısını çaldı... Güvenlik kamerasından kaçamadı

Zanlının camiye gelmesi

Kamera Güvenlik Kamerası Irak 

-Ayakkabılık bölümünde gezmesi
-Terlik giyiyor gibi yapması
-Sonra ayakkabılığa gelmesi bir ayakkabıyı alması
-Ayakkabıyı giyip gitmesi
-Caminin dış görüntüsü detaylar

( ADANA )Adana'da bir kişinin, camide namaz kılan şahsın yeni aldığı ayakkabısını çalma anı saniye saniye görüntülendi ADANA

- Adana'da bir kişinin camide namaz kılarken yeni aldığı ayakkabısı çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş namaz kılmak için Zirai Donatım Camisine geldi. Vatandaş yeni aldığı ayakkabısını çıkartıp dışarı da bırakarak namazını kılmak için içeri girdi. Bu arada camiye gelen başka bir kişi ise önce ayakkabıların olduğu bölümde terlik giyiyor gibi yapıp daha sonra ayakkabılıkta en yeni ayakkabıyı gözüne kestirerek alıp daha sonrada giyerek gözden kayboldu. Bu anlar saniye saniye caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Namazını kılan vatandaş ise yeni aldığı ayakkabısını bulamayınca hemen imama söyleyip güvenlik kamerasını izlediklerinde ayakkabısının çalındığını fark etti. Ayakkabısı çalınan vatandaş evine camiden giydiği terlik ile gitmek zorunda kaldı.
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