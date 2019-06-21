Nallıhan'da yürek ısıtan proje

-Yaşlı kadının konuşması

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( ANKARA )- Aşçı yardımcılığı kursunda pişen yemekler yardıma muhtaçlara dağıtılıyor ANKARA



- Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı "Yalnız Değilsiniz" isimli yaşlı ve engelli bakımı projesi ile yaşlılara ve engellilere el uzatıyor. Adem projesi çerçevesinde Aşçı Yardımcılığı Kursu'nda yapılan yemekler yoksul yardıma muhtaç kişilere dağıtılıyor. Yardıma muhtaç kişilere el uzatılan projede evlerdeki eksiklikler giderilerek evlerde eskimiş olan eşyalar yenileri ile değiştiriliyor. Her gün sıcak yemekler getiriliyor. Yalnız değilsiniz Yaşlı ve Engelli Bakımı Projesi Çalışma Aile ve sosyal hizmetler Bakanlığı Sosyal yardımlar genel müdürlüğü proje finansmanı ile karşılanıyor. Yalnız Değilsiniz projesi ile Kavacık Mahallesi'nde oturan Ayşe Gümüş'ün evine konuk olan görevliler hayır duaları ile karşılandı. İlçe kaymakamını çok sevdiğini aktaran Gümüş hayır duaları ile görevlileri işleri bittikten sonra uğurladı. Ayşe Gümüş tek isteğinin ilçe kaymakamı ile görüşerek, "Bana kaymakamımızın çok faydası dokundu. Allah ondan razı olsun şuan tek isteğim onunla görüşmek" ifadelerini kullandı.

