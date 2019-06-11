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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Nallıhan'da tarım arazileri sel vurdu

Nallıhan'da tarım arazileri sel vurdu

tarım arazilerinden görüntü

Tarım Tarım Arazisi 

-detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, ilçe genelinde sele neden olurken tarım arazilerini de olumsuz etkiledi. Nallıhan'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve dolu sonrası Sobran deresi taştı. Derenin taşması sonucu dağlardaki taşları ve yol kenarlarındaki çöp konteynerlerini de sürükleyerek yolları kapattı. Nallıhan'da tarım arazileri de su baskınları nedeniyle olumsuz etkilendi. Bir çok tarım arazisi su altında kaldı.
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