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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Nallıhan'da selde kalan araca ASKİ ekipleri yetişti

Nallıhan'da selde kalan araca ASKİ ekipleri yetişti

selden görüntü

Mahsur Kaldı Aşırı Yağış 

-selde kalan aracın itilmesi

( ANKARA ) ANKARA

- Nallıhan'da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Saat 16.00 sıralarında aniden bastıran aşırı yağışın ardından 15 dakika içinde Ankara-İstanbul D140 karayolunu sel sularının kapatması sonucu bir araç sel sularında mahsur kaldı. Mahsur kalan araç sahibi, ASKİ ekiplerinden yardım istedi. Yolda kalan aracı sel sularından kurtarmak için gelen 2 görevli aracı iterek sel sularından kurtardı. Aracı sel sularından kurtaran ASKİ ekibinin çalışmaları çevredeki vatandaşlar ve kurtarılan mağdur şahıs tarafından takdir topladı. (DCY
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