Nallıhan'da selde kalan araca ASKİ ekipleri yetişti

-selde kalan aracın itilmesi



( ANKARA ) ANKARA



- Nallıhan'da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Saat 16.00 sıralarında aniden bastıran aşırı yağışın ardından 15 dakika içinde Ankara-İstanbul D140 karayolunu sel sularının kapatması sonucu bir araç sel sularında mahsur kaldı. Mahsur kalan araç sahibi, ASKİ ekiplerinden yardım istedi. Yolda kalan aracı sel sularından kurtarmak için gelen 2 görevli aracı iterek sel sularından kurtardı. Aracı sel sularından kurtaran ASKİ ekibinin çalışmaları çevredeki vatandaşlar ve kurtarılan mağdur şahıs tarafından takdir topladı. (DCY

