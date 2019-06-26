Nallıhan'da selde kalan araca ASKİ ekipleri yetişti

- Nallıhan'da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Saat 16.00 sıralarında aniden bastıran aşırı yağışın ardından 15 dakika içinde Ankara-İstanbul D140 karayolunu sel sularının kapatması sonucu bir araç sel sularında mahsur kaldı. Mahsur kalan araç sahibi, ASKİ ekiplerinden yardım istedi. Yolda kalan aracı sel sularından kurtarmak için gelen 2 görevli aracı iterek sel sularından kurtardı. Aracı sel sularından kurtaran ASKİ ekibinin çalışmaları çevredeki vatandaşlar ve kurtarılan mağdur şahıs tarafından takdir topladı. (DCY
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım